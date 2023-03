Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prodávala boty a přišla o několik desítek tisíc korun

BEROUNSKO – Nesdělujte nikomu informace k platebním kartám.

Policisté z obvodního oddělení Beroun přijali v úterý 21. března oznámení od 35leté ženy, která se stala obětí podvodného jednání při prodeji zboží na internetovém bazaru.

Scénář těchto podvodů je stále obdobný. Prodávající nabízí k prodeji nějaké zboží a následně jej kontaktuje podvodník, který vystupuje jako kupující a tváří se, že má o danou věc zájem. Ten ale poté pošle odkaz na vyzvednutí peněz nebo odkaz, který vypadá jako skutečná stránka přepravní společnosti. Tam poškozený vyplní údaje ke své platební kartě a místo výdělku, přijde o nemalé peníze, někdy tisíce až statisíce.

Pětatřicetiletá žena na jednom z bazarových portálů nabízela k prodeji boty za částku. Na inzerát se jí ozvala osoba, která projevila zájem o nabízené zboží. V ten samý den se společně domluvili na prodeji, platbě a dopravě. Zájemce o zboží zaslal prodávajícímu odkaz připomínající stránky přepravní společnosti, na který poškozená klikla, vyplnila do formuláře veškeré údaje ke své platební kartě. Žena poté zjistila, že přišla o téměř 60 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to z podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za to hrozí pachateli v případě dopadení a odsouzení až osm let za mřížemi.

Pokud vy prodáváte jakékoliv zboží na internetovém či bazarovém portále, musí vám zaplatit druhá strana, tedy kupující. Nikdy proto nevyplňujte údaje z vaší platební karty, pokud vás kupující kontaktuje nebo zašle odkaz, kde údaje máte vyplnit. S největší pravděpodobností se jedná o dalšího podvodníka, který má své kroky velmi dobře naplánované a má jediný cíl – OKRÁST VÁS!

JAK SE BRÁNIT INTERNETOVÝM PODVODNÍKŮM:

V žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví;

Nikdy nikomu nesdělujte, a ani nepřeposílejte, bezpečnostní autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy;

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu;

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače;

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví;

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje;

Aktualizovat software, antivirový program, firewall;

Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.).

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

22. března 2023

