Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Prodával pervitin a marihuanu

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až pětiletý pobyt ve vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže z Kraslic, kterého obvinili ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Obviněný muž měl od počátku roku 2018 do roku 2019 na Sokolovsku distribuovat drogy pervitin a marihuanu. Ty měl pravidelně prodávat třem svým zákazníkům. Dvaadvacetiletému muži měl drogu pervitin prodat ve dvanácti případech před restauračními zařízeními na Kraslicku. Jednadvacetiletému muži měl prodávat drogu marihuanu, a to téměř v devadesáti případech. Drogu mu měl prodávat v místě svého bydliště. Na Kraslicku měl prodávat marihuanu také teprve devatenáctiletému mladíkovi, a to v téměř padesáti případech. Během několika měsíců se tak měl nezákonně obohatit o téměř 70 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

9. 1. 2020

