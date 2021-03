Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Prodával pervitin

SOKOLOVSKO – Drogu za protislužbu poskytoval i bezplatně.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětapadesátiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.



Obviněný měl od začátku února do konce června roku 2019 v téměř 100 případech darovat šestatřicetiletému muži drogu pervitin. Bezplatně mu jí měl poskytnout za protislužbu, která spočívala v tom, že ho šestatřicetiletý muž vozil osobním automobilem po Karlovarském kraji. Drogu pervitin měl ale obviněný také v několika případech prodávat, a to jak na Chebsku, tak na Karlovarsku.



Při prováděných úkonech měl obviněný drogu pervitin, kterou měl u sebe, kriminalistům dobrovolně vydat.



V případě prokázání víny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 3. 2021

vytisknout e-mailem