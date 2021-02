Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Prodával pervitin

KARLOVARSKO - Drogu měl poskytnout nejméně v 630 případech.

Karlovarští kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality rozšířili trestní stíhání dvaapadesátiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

O jeho předchozím protiprávním jednání jsme Vás informovali již zde. Kriminalisté však provedeným šetřením zjistili, že obviněný muž se měl takového jednání dopustit i v dalších případech. Od listopadu roku 2019 do října 2020 měl pervitin prodávat či zdarma poskytovat několika dalším osobám na různých místech v Ostrově či v Karlových Varech, a to téměř v dalších 250 případech. Celkem měl tak drogu poskytnout v daném období nejméně v 630 případech. Uvedeného jednání se navíc dopustil i přesto, že byl již v minulosti za stejnou trestnou činnost odsouzen. V říjnu minulého roku ho Okresní soud v Karlových Varech poslal do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Eva Valtová

10. 2. 2021

