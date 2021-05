Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Prodával pervitin

SOKOLOVSKO – A vyhýbal se nástupu výkonu trestu odnětí svobody.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestačtyřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.



Obviněný měl od začátku listopadu minulého roku do poloviny března roku letošního několika lidem ze Sokolovska prodávat drogu zvanou pervitin. Například pětatřicetiletému muži měl během necelých tří měsíců prodat drogu nejméně ve třech desítkách případů v celkovém množství přibližně 300 gramů.



Kromě toho měl v polovině února letošního roku převzít výzvu Okresního soudu v Sokolově o povinnosti nastoupit do soboty 20. února k výkonu trestu odnětí svobody. Ve stanovené době ovšem bez vážného důvodu k výkonu trestu nenastoupil. V pondělí 8. března měl na Sokolovsku řídit osobní automobil značky Volkswagen, se kterým měl způsobit dopravní nehodu. Vozidlo navíc řídil i přesto, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2022.



Policisté ho následně zadrželi a poté eskortovali přímo do věznice.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

19. 5. 2021

