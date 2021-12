Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Prodával marihuanu a týral svou matku

KARLOVARSKÝ KRAJ – Při domovní prohlídce bylo v bytě nalezeno v nevhodných podmínkách více než tři desítky psů.

Kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a přečinu vydírání.

Obviněný muž měl od ledna roku 2011 do listopadu roku 2021 v malé obci na Chebsku prodávat svým zákazníkům drogu marihuana v několika tisících případech v celkovém množství téměř 3,5 kilogramu. Prodejem marihuany si tak měl přijít na částku téměř 700 000 Kč.

Navíc měl opakovaně za užití násilí nebo pohrůžky násilí nutit svou šedesátiletou matku v některých případech k předávání předem domluveného množství drogy marihuany konkrétním osobám.



Od roku 2009 až do současnosti měl v místě bydliště ve společné domácnosti svou matku týrat. Opakovaně jí měl fyzicky napadat, házet po ní různé předměty, vulgárně jí nadávat a zakazovat jí vycházet z domu.

Při domovní prohlídce kriminalisté odhalili v bytě přes tři desítky psů, kteří zde byli chováni v nevyhovujících podmínkách. Všichni psi byli předáni odchytové službě z Mariánských Lázní. V této věci kriminalisté provádí šetření pro podezření ze spáchání trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách.

Vrchní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Od soudu, kde soudce rozhodl o vzetí obviněného do vazby, jej policisté eskortovali do vazební věznice.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let.

mjr. Bc. Kateřina Pešková

6. 12. 2021



