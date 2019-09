Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Prodával marihuanu

TEPLICKO - Dealerovi hrozí až pět let vězení; Dopravní nehoda v Krupce; Pozor na své věci.

Prodával marihuanu

Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy byl obviněn 26letý muž, který je podezřelý, že V Duchcově a Oldřichově prodával marihuanu. Kriminalisté zadokumentovali přes třicet jednotlivých prodejů, pokud bude muž uznán u soudu vinným, mohl by jít v krajním případě až na pět let do vězení.

Dopravní nehoda v Krupce

V úterý před devátou hodinou večer došlo v ulici Komenského v Krupce k dopravní nehodě. Řidička osobního vozidla v mírné levotočivé zatáčce vyjela mimo komunikaci a narazila do zdi domu. Řidička i tři nezletilé děti, které byly v době nehody ve vozidle, byly převezeny k ošetření do nemocnice. Policisté ženě při dechové zkoušce naměřili přes 1,6 promile alkoholu v dechu, bližší okolnosti nehody, příčina a míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření. Zatím není jednoznačná právní kvalifikace, nicméně řidička je podezřelá minimálně ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Pozor na své věci

Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který v bílinské restauraci odcizil věci jednomu z hostů. Z tašky pověšené na židli odcizil mobilní telefon a peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí. Celková škoda byla vyčíslena na více jak 16 tisíc korun, případ prošetřují bílinští policisté.

25. září 2019, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence Teplice

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pis.tp@pcr.cz

vytisknout e-mailem