Prodával drogy, vykradl byt

LOUNSKO - Kriminalisté recidivistu dostali za mříže.

Dealera pervitinu se podařilo dostat za mříže lounským kriminalistům. Muž ve věku 41 let byl v březnu odsouzen k podmíněnému trestu za prodej drog. Z toho si však hlavu moc nedělal a o měsíc později už prodával drogy znovu. V nejméně pěti případech prodal pervitin drogově závislým osobám na různých místech v Lounech. K jeho usvědčení pomohly i záznamy z městského kamerového systému. Navíc mu kriminalisté přiřkli i majetkovou trestnou činnost, neboť se v červnu měl vloupat do bytu, ze kterého odcizil šperky a další cennosti v hodnotě přes 160 tisíc korun.

Obvinění tedy padlo za tři trestné činy, a to krádež, porušování domovní svobody a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Kriminalisté podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, kterému soud vyhověl a recidivista skončil za zdmi věznice.

