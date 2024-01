Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Prodával dětem drogy

NEPOMUCKO – Kriminalisté šestadvacetiletého muže obvinili ze zvlášť závažného zločinu.

Kriminalisté územního odboru Plzeň – venkov úspěšně potírají drogovou kriminalitu na svém území. Závažným případem se členové toxi týmu zabývali od listopadu loňského roku. Po pečlivém prověřování zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toho se měl dopustit tím, že si opatřil marihuanu a během prázdnin ve více než šedesáti případech ji prodal třem nezletilým dětem ze základní školy. Prodané množství bylo více než osmdesát gramů. Děti marihuanu poté užívaly pro svoji vlastní potřebu. Obviněný, který prodával drogu i několika mladistvým i dospělým osobám, kriminalistům vydal další sušinu. Za to, že prodával drogy, a to dětem mladším patnácti let, může být potrestán odnětím svobody na dva roky až deset let.



por. Dagmar Brožová

19. ledna 2024

