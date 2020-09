Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Prodával či bezplatně poskytoval pervitin

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až pětileté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého místního muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněný měl od začátku roku 2017 do července letošního roku prodávat či bezplatně poskytovat několika osobám drogu pervitin. Například ženě ze Sokolova měl od začátku května do konce září minulého roku darovat v místě jejího bydliště v minimálně v 200 případech drogu pervitin. Ve stejném období měl drogu prodávat muži ze Sokolova, a to téměř v desítce případů. Obviněný, který drogu prodával či bezplatně poskytoval hlavně na území města Sokolov, měl takto učinit celkově v téměř 300 případech.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 9. 2020

