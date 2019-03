Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Prodávajícímu ukradli televizi

MOST - Od muže koupil konzoli a s kamarády mu z bytu odcizil televizi.

Podařenou trojici odhalili mostečtí kriminalisté při šetření krádeže televize z bytu v Litvínově. Poškozený měl na sociální síti nabízet k prodeji herní konzoli. Ozval se mu zájemce z Mostu. Ten k němu přijel do bytu a konzoli si koupil. Venku na něj čekali jeho dva kamarádi a prodejce trojici požádal o odvoz do města. Trojice ochotně souhlasila. Muže odvezla a sama se vrátila k bydlišti prodávajícího. Muži vnikli do bytu a tam měli odcizit televizor v hodnotě 15 tisíc korun. Ke krádeži mělo dojít ve druhé polovině února. Odcizený televizor byl zajištěn a vrácen zpět poškozenému. Vyšetřovatel obvinil z přečinu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody ve spolupachatelství muže ve věku 18, 24 a 32 let, všechny z Mostu. Nejstarší z nich se již krádeže v minulosti dopustil.

Ze sklepní místnosti odcizil nářadí, poškodil dveře

Mostečtí policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním 22letému muži z Mostu. Ten měl v obytném domě ve starší zástavbě města Mostu vniknout za použití násilí do místnosti ve sklepním prostoru a z ní měl odcizit různé elektrické nářadí. Poškozenému majiteli zanechal hmotnou škodu, škoda vnikla i bytovému družstvu na poškozených dveřích. Celková škoda se vyšplhala na částku 13 000 korun. Lup byl vrácen zpět poškozenému.

Proud odebírali neoprávněně, čelí obvinění z krádeže

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže dva muže ve věku 35 a 31 let, oba z Mostu. Ti měli v místě svého bydliště odebírat vědomě neoprávněně elektrický proud, který neplatili. Zjistili to technici energetických závodů při kontrolách elektroměrů ve volně přístupných rozvaděčů na chodbách domů, kde oba obvinění žili. Starší měl způsobit škodu ve výši 31 800 korun, mladší, který proud odebíral několik let, zanechal škodu dle znaleckého posudku v celkové výši 180 tisíc korun. Staršímu hrozí za toto jednání dvouletý trest odnětí svobody, mladší může očekávat trest ve výši až pět let.

Most 12. března 2019

nprap. Ludmila Světláková

