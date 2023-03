Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Prodal cizí auto

MOSTECKO - Teď mu hrozí dva roky; V zastavárně se napakoval.

Mostecký vyšetřovatel obvinil 39letého muže ze spáchání trestného činu zpronevěry. Ten měl svěřené vozidlo od svého kamaráda, kterým přepravoval dělníky do zaměstnání. Stíhaný byl s majitelem automobilu domluven, že jej vrátí, až pracovní zakázka skončí. K navrácení vozu se už obviněný neměl a neustále se vymlouval. Místo toho nabídl zapůjčené vozidlo k prodeji svému známému a vystupoval jako právoplatný vlastník věci. Od kupce vyinkasoval 8 tisíc korun, kterému „prodejce“ předal klíče. S kupní smlouvou si pochopitelně hlavu nelámal. Další dva 2 tisíce měl Mostečan obdržet druhý den. To už k setkání ovšem nedošlo. Hodnota vozidla a způsobená hmotná škoda je 20 tisíc korun. Odstavený a hledaný automobil vypátrali policisté v ulici Pionýrů, kteří ho zajistili a předali opravdovému majiteli. Za tento nekalý obchod může nepoctivý prodejce v případě uznání viny odejít od soudu až s dvouletým trestem.

Kriminalisté objasnili lednovou vloupačku do mostecké zastavárny. Důsledným šetřením a vyhodnocením důkazního materiálu dospěli k závěru, že skutku se měl dopustit 35letý muž. Podle policistů v nočních hodinách násilně vstoupil do provozovny, ze které odcizil 46 kusů mobilních telefonů. Nezvaný zákazník bral ovšem i další zboží, které mu padlo do oka. Odnést měl i herní konzoli, 2 počítače, nože, 4 reproduktory a elektrokoloběžku. Na té dokonce z místa činu odjel. Poškozením obchodu a krádeží věcí napáchal škodu přesahující 200 tisíc korun. Policisté provedli u Mostečana na základě příkazu okresního soudu domovní prohlídku. Kriminalisté zajistili 9 mobilních telefonů, které vrátili oprávněnému majiteli zastavárny. Od vyšetřovatele si muž převzal sdělení obvinění ze spáchání trestného činu krádež vloupáním. V případě odsouzení mu pak hrozí až pětileté vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

30. března 2023

