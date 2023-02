Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Prodal alkohol nezletilé

MOSTECKO - Ta skončila v nemocnici.

Dávat pozor na to, komu podat nebo prodat lahev alkoholu, musí každý dospělý člověk. O tom se přesvědčil 54letý mostecký obchodník. Ten měl prodat lahev vodky mladistvé a nezletilé osobě. Podle policistů věděl, že se jedná o nedospělé děti a jejich věk nedovršil 18 let, který je stanovený zákonem. Zakoupenou lahev mládež zkonzumovala. Tím měl muž zapříčinit, že vypitím tvrdého alkoholu se nezletilá dívka přivedla do stavu intoxikace a musela být akutně převezena do nemocnice. U ní byla zjištěna hodnota přesahující 2,5 promile alkoholu v krvi. U druhého, mladistvého děvčete policisté zjistili hodnotu o dvě promile menší. Tu si pak převzali rodiče. Mostečan porušil zákon a od vyšetřovatele si převzal sdělení obvinění ze spáchání trestného činu podání alkoholu dítěti. Možná si to příště rozmyslí nebo bude důkladněji kontrolovat, komu tento druh zboží prodá. Bude-li uznán vinným, hrozí mu totiž roční pobyt ve vězení.

