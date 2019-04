Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Proč hořelo auto odstavené po nehodě?

RYCHNOVSKO - Policisté našli odpověď.

Policisté obvodního oddělení v Rychnově nad Kněžnou objasnili připad nabouraného a později hořícího auta.



Majitel osobního auta zn. Opel Vectra byl 11. 4. krátce po 14:00 účastníkem dopravní nehody. Na silnici č.I/14 mezi obcemi Lipovka a Rychnov nad Kněžnou narazil v koloně do před ním jedoucího auta. Při tom si prorazil chladič a zdeformoval kapotu a s autem nemohl jet dál. Dopravní nehodu vyřešil s druhým účastníkem pomocí "euroformuláře". Na místo se navíc dostavili dopravní policisté, kteří událost vyřešili blokovou pokutou. Do doby odtahu majitel odstavil nepojízdný vůz na přilehlou travnatou plochu vedle pozemní komunikace. Z auta si vzal osobní doklady, uzamkl ho a zabezpečil proti odcizení..

O několik hodin později (19:15) svědci oznamovali na tísňové linky, že odstavené auto hoří. Profesionální hasiči požár uhasili a šetřením došli k jedné z verzí, že auto mohl někdo úmyslně zapálit. Dalším šetřením policisté zjistili, že neznámý pachatel z auta před jeho zahořením odcizil hifi zesilovač, basový reproduktor, autorádio, autobaterii, reproduktory, hever a další předměty.

Po jednodenním prověřování události rychnovští policisté obvinili z přečinů krádeže a poškození cizí věci dvacetiletého a pětadvacetiletého mladíka z Rychnovska. Ti, když zjistilil, že se v uvedené lokalitě odstavené auto nachází, rozbili u jednoho z okének sklo a uvedené věci z interiéru odcizili. Nakonec uvnitř auta založili oheň, aby zahladili stopy. Ukradené věci naložili do auta, kterým k místu činu přijeli a odvezli je do bydliště jednoho z nich, kde je schovali ve sklepní kóji. O den později je vydali policistům. Odcizená elektrotechnika a další předměty, které policisté zajistili, se vrátily do rukou majitele.

Oběma mužům, kteří jsou vyšetřovaní na svobodě, za uvedené přečiny hrozí až dvouletý nepodmíněný trest.



por. Mgr. Alena Kacálková

15.4.2019

