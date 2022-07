Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Proč dveře zamykat?

CHOMUTOVSKO – Aktivity „bytařů“ jsou toho důkazem…

Na základě několika evidovaných případů vniknutí do bytů z poslední doby, upozorňují chomutovští policisté na důležitost uzamčení vstupních dveří.

V tomto týdnu policisté zaevidovali dva případy krádeží vloupáním v obci Kadaň. Neznámý pachatel vnikl v nočních hodinách do bytového domu a zkoušel, zda jsou uzamčené vstupní dveře do bytů. V prvním případě se mu podařilo vniknout do předsíně bytu zabouchnutými, ale neuzamčenými dveřmi opatřenými zvenku tzv. koulí. Byt kvapně opustil, neboť vyrušil spící obyvatele bytu a naštěstí nestihl nic odcizit.

Následně se mu stejným způsobem, přes zabouchnuté vstupní dveře, podařilo vniknout do dalšího bytu v tomto domě. Z předsíně odcizil kabelku s peněženkou osobními věcmi a doklady. V tomto případě také vzbudil hlukem spící majitele bytu, ale předsíň stihl nepozorovaně opustit. Škoda je vyčíslena na více než 1500 korun.



Jednou z posledních poškozených je také 28letá žena z Chomutova, která žije v bytovém domě. Po příchodu ze zaměstnání si odložila svou kabelku s osobními věcmi v předsíni bytu a vstupní dveře opatřené zvenku tzv. koulí pouze zabouchla, ale neuzamkla. Druhý den ráno zjistila, že vstupní dveře jsou mírně pootevřené, ale ničeho zvláštního si nevšimla. Ztrátu kabelky zjistila až kolem poledních hodin, kdy se chystala odejít z bytu na nákup. V kabelce měla uložené veškeré osobní doklady a cennosti, kdy svou ztrátu vyčíslila na více než 6 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.

Policisté varují: „Zamykejte na noc svůj byt. Zamykejte po každém odchodu vstupní dveře u domu!“ Výrazně se tím sníží riziko, že vás někdo okrade ve spánku. Nebezpečí číhá i na ty, co mají lehký spánek. Nikdy totiž nelze vyloučit, že zloděj na probuzeného majitele nezaútočí. Zloději chodí po sídlišti a hledají neuzamčené dveře do domu. U dveří bytů, kde není zamčeno, pak jednoduchým technickým prostředkem otevřou a v předsíni seberou oblečení, boty, kabelky, tašky a další věci v dosahu. Vše se odehrává velmi rychle a zloději zvládnou i několik bytů.

Tyto krádeže patří mezi rozšířenou trestnou činnost na Chomutovsku a nejen zde, obdobné případy evidují v poslední době také v jiných krajích. Zejména sídlištní panelová zástavba zloděje láká. Obyvatelé domů se mylně domnívají, že stačí vstupní dveře zabouchnout. Ani dveře s koulí nejsou pro zloděje překážkou. Zkušenému zloději - bytaři stačí jen pár sekund k otevření takto „zajištěných dveří. V domech se pak zloději pohybují, aniž by si jich někdo všiml. Přitom by stačilo v případě jakéhokoliv podezření na pohyb cizí osoby upozornit policii. Policisté přijedou i na anonymní oznámení.

V roce 2021 za období leden až červen bylo v chomutovském regionu vykradeno vloupáním 11 bytů a v letošním roce za stejné období policie zaznamenala již 19 těchto případů.

Preventivní informace naleznete ZDE.

19. července 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

