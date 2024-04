Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Proběhl SPEED MARATHON

Ms kraj: Přes 230 dopravních přestupků

Jak jsme informovali, v pátek se zapojili také moravskoslezští policisté do celoevropské dopravně bezpečnostní akce SPEED MARATHON. Akci policie předem avizovala, jedná se o jednu z forem prevence v rámci zajištění bezpečnosti v silničním provozu. Podrobnější informace jsou uvedeny níže v tiskové zprávě z 19. dubna.

V odpoledních hodinách naměřili policisté v obci Ludgeřovice rychlost 119 km/h v místě, kde je povolena rychlost 50 km/h. Policisté zadrželi muži řidičský průkaz a oznámili tento přestupek správnímu orgánu. Již v pátek jsem psala, že mezi hříšníky se zařadil před polednem rovněž řidič, který jel v „50“ v obci Petřvald na Karvinsku 104 km/h.

Výsledky

Moravskoslezští dopravní policisté zkontrolovali v pátek v rámci této akce téměř 500 vozidel. Zjistili 234 dopravních přestupků, přičemž 226 z nich vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 400 000 korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývajících 8 přestupků. Většina přestupků se řadí do kolonky „porušena rychlost“, konkrétně 193, z čehož 129 řidičů překročilo rychlost v obci a 64 mimo obec. Z dalších přestupků vybírám: Policisté zjistili 12 řidičů, kteří při jízdě drželi v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nevyhovující technický stav mělo 7 vozidel, přestupku v oblasti jízdy v jízdních pruzích se dopustilo 10 řidičů. Požití alkoholických nápojů zjistili policisté u 2 řidičů.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 22. dubna 2024

---------------------- původní zpráva z 19. dubna 2024 -----------------------------------------

SPEED MARATHON v plném proudu také na silnicích v Moravskoslezském kraji …

Zvýšení povědomí o důležitosti dodržování rychlostních limitů a zlepšení dopravní bezpečnosti jsou stěžejní cíle dnešní celoevropské dopravně bezpečnostní akce „SPEED MARATHON“. Rovněž moravskoslezští policisté se do akce zapojují.

V našem kraji i v tuto chvíli desítky policistů kontrolují dodržování stanovené rychlosti jak v obcích, tak i mimo ně. Stejně jako v předchozích letech jsme tuto speciální akci avizovali, současně nabídli široké veřejnosti, aby se do ní zapojila výběrem míst, kde by měli policisté měřit. Celkově k nám doputovalo něco málo přes 200 tipů od občanů. Často se jednalo o místa, která je „trápí“ a vnímají je z pohledu rychlosti vozidel jako problematická. Některé tipy další hlasující ohodnotili kladně, jiné záporně. Každopádně děkujeme za zájem! Je pravdou, že určitá místa ani nepostoupila do užšího výběru – někteří by rádi viděli policejní radar na louce, v lesu, parku či na poli.

V rámci kraje se v součtu jedná o více než pět desítek stanovišť, na kterých policisté řeší v souvislosti s touto akcí dopravní přestupky. Pro osvětlení výběru – policisté zvolili jednotlivá místa na základě několika hledisek, primárně vzhledem k bezpečnosti silničního provozu a rizikovosti místa, rovněž pak dle počtu hlasů od občanů. V každém okrese kraje tak najdeme místa zvolená policisty i veřejností.

Nepřiměřená rychlost je také letos druhou hlavní příčinou dopravních nehod (první je způsob jízdy). Od ledna do března se stalo celkem 2 377 dopravních nehod, hlavní příčiny jsou:

1 355 způsob jízdy

273 nepřiměřená rychlost

237 nedání přednosti v jízdě

Z dnešního dopoledne – v „50“ 104 km/h

Dnešní dopolední zkušenosti hlídek policistů v terénu dokladují, že avizování akce mělo preventivní účinek, až na výjimky dodržovali řidiči rychlost jízdy. Mezi hříšníky se ale zařadil před polednem řidič, který jel v „50“ v obci Petřvald na Karvinsku 104 km/h. Policisté zadrželi muži řidičský průkaz, zakázali mu další jízdu a oznámí tento přestupek správnímu orgánu.

por. Mgr. Soňa Štětínská

19. dubna 2024

