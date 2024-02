Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pro sladké si chodil na benzínku

TEPLICKO - Třikrát se vrátil na stejnou; Krádež v bílinské garáži...

Pro sladké si chodil na benzinku

Zloděje, který opakovaně kradl na jedné z benzínek v Teplicích, obvinili tepličtí policisté z krádeže. Muž z Ústí nad Labem navštívil třikrát během dvou týdnů stejnou benzinovou stanici. V prvním případě si do tašky a do kapsy bundy strčil 5 kusů čokolády a 2 kusy čokoládového tabletu. Zboží však nezaplatil a odešel pryč. Stejně postupoval v dalších dvou případech, kdy si odnesl také tabulky čokolády a přibalil ještě svíčky. Po oznámení krádeží započali policisté šetření a zjistili mužovo totožnost. Následně vyšlo najevo, že stejná osoba kradla i v Ústí nad Labem, kdy v prodejně smíšeného zboží odcizila 16 zubních kartáčků a 4 SIM karty. Obvinění 46letému muži policisté sdělili ve vazební věznici, kam se v mezičase dostal za jinou trestnou činnost.

Z garáže zmizely věci za 23 tisíc korun

Vloupání do garáže v areálu nemocnice v Bílině řešili policisté o loňských letních prázdninách. Tehdy neznámý pachatel vnikl do řadové garáže, ze které odcizil dvě krabice se sběratelskými hodinkami, několik parfémů, oblečení a několik dámských kabelek. Věci si naskládal do kufrů, které také byly v garáží uskladněné, a z místa nepozorovaně odešel. Prověřováním celého skutku se přišlo na to, že krádež má na svědomí dvojice, muž z Bíliny a žena z Krupky, kteří se o lup podělili. Oba si vyslechli obvinění z krádeže ve spolupachatelství.

28. února 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem