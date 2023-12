Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pro pivo se už vracet neměl

CHOMUTOVSKO - Podezřelý skončil za mřížemi.

Za mřížemi skončil po konání zkráceného přípravného řízení 45letý muž z Kadaně. Policisté ho nejprve zjistili jako podezřelého z krádeže jízdního kola, které se měl dopustit ve druhé polovině listopadu v Chomutově. Kolo v hodnotě 7 tisíc korun si jeho majitelka nechala uzamčené u zábradlí pomocí lankového zámku ve vestibulu panelového domu. Původně neznámý pachatel zámek násilím odstranil a kolo odcizil. Policisté totožnost podezřelého už den po krádeži zjistili a než ho stačili vypátrat, usnadnil jim práci sám. Dotyčný se totiž v Kadani, kde pobývá, vypravil na „nákup“ za pět prstů. V supermarketu hned u vchodu sebral krabici plnou olivových olejů v celkové hodnotě bezmála 2 tisíce korun. Prodejnu se mu podařilo i s lupem opustit, aniž by ho ostraha stačila zadržet. Oleje pak za pár stovek prodal. O pár hodin později se do stejného obchodu vrátil, aby si tam koupil pivo. Měl však smůlu, pracovník ostrahy ho totiž poznal a přivolal strážníky a policisty. Recidivista, který byl na jaře tohoto roku propuštěn z vězení, byl tedy zadržen. Poté, co mu policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže, ho soud poslal do vazby.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 6. prosince 2023

