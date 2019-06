Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pro pět zraněných přilétl vrtulník

PŘÍBRAMSKO - V sobotu 22. června odpoledne došlo na Příbramsku během šesti hodin ke třem nehodám se zraněním.

Celkem utrpělo poranění 11 osob a pro pět z nich dokonce přilétl vrtulník. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 1,2 milionu korun.

První nehoda se stala po třetí hodině odpolední na silnici I/4 v katastru obce Příbram. Sedmašedesátiletá motoristka jedoucí ve směru na Strakonice dostala na mokrém povrchu vozovky s autem značky Renault smyk, následně přejela do protisměru, kde havarovala do protijedoucího vozidla. To se přetočilo přes střechu a řidič při vypadnutí z něj utrpěl lehké zranění.

Obdobná havárie se odehrála o tři hodiny později v katastru obce Chrást. Osmnáctiletý mladík v zatáčce a za hustého deště uvedl vůz značky Ford Focus do smyku, poté automobil narazil levým bokem do vzrostlého stromu na pravé straně komunikace. Řidiče a jeho o rok mladší spolujezdkyni přepravila do zdravotnického zařízení letecká služba.

V devět hodin večer jel od obce Milín na silnici I/66 24letý motorista. Při vjíždění na hlavní silnici zřejmě nerespektoval dopravní značení „Stůj, dej přednost v jízdě“ a narazil do auta jedoucího od Příbrami, kde seděla těhotná řidička, a dále do vozu, který jel od silnice I/4. V něm cestovalo pět lidí, z toho dvě děti. Ty pak transportoval do nemocnice vrtulník, také šoféra, který vjel do křižovatky. Ostatních pět lidí převezla na vyšetření sanitka.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

24. červen 2019

vytisknout e-mailem