Pro pervitin do jiného města

CHOMUTOVSKO - Při realizaci zajistili téměř 100 gramů drogy; Vloupání mu neprošlo.

I ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu, kam ho soud poslal v souvislosti s distribucí pervitinu, zřejmě pokračoval v této činnosti 35letý muž z Chomutova. Kriminalisté na základě rozsáhlého prověřování zjistili, že měl nejméně po dobu přesahující jeden rok na Chomutovsku distribuovat pervitin jeho uživatelům. Zadokumentovali desítky případů, kdy „zákazníci“ drogu od dotyčného většinou kupovali, avšak v některých případech ji uživatelé od něho měli dostat zdarma nebo za protislužbu (odvoz vozidlem).

Na základě získaných informací, podle nichž měl muž pro pervitin jezdit do jiného města v Ústeckém kraji, pak kriminalisté spustili akci. Po návratu vozidla do Chomutova ho zastavili a jeho osádku, včetně zmíněného muže, zadrželi. V batohu jeho kamarádky, která byla také při akci zadržena, pak nalezli cca 100 gramů pervitinu (viz foto). Jak vyšlo najevo, tuto drogu měl sice zakoupit právě 35letý Chomutovan, avšak následně po nákupu ji k sobě do batohu měla schovat jeho 26letá kamarádka.

Oba jsou trestně stíháni pro spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný muž je stíhán vazebně. S ohledem na značné množství zajištěné drogy a v případě obviněného i s přihlédnutím k jeho předchozímu odsouzení jim u soudu hrozí vysoké tresty, a to v rozmezí od dvou do deseti let.

Vloupání mu neprošlo

Za zdmi věznice skončil Chomutovan, který se měl v minulém týdnu vloupat do objektu mateřské školy na chomutovském sídlišti. V dopoledních hodinách policisté přijali oznámení o vloupání neznámým pachatelem. Ten do budovy vnikl pootevřeným oknem a ve třídě pak z kabelek, které tam měly odloženy zaměstnankyně školky, odcizil dvě peněženky, různé osobní doklady a platební karty. Napáchal tím celkovou škodu bezmála 8 tisíc korun. Dotyčný byl natolik drzý, že do třídy vnikl v pracovní den za plného provozu zařízení, kdy učitelky s dětmi byly na školní zahradě.

Při prvotním šetření získali policisté na místě popis podezřelého, který byl v době vloupání spatřen na pozemku školky. Popis ihned předali také hlídkám městských strážníků. Ti si chvíli poté na sídlišti nedaleko školky všimli mladíka, který odpovídal popisu, jehož následně policistům předali. Policisté tohoto 19letého muže zadrželi a provedli další šetření a úkony, včetně vyhodnocení některých stop zajištěných na místě, které jejich podezření potvrdily. Mladý Chomutovan, jež byl již v loňském roce za krádež odsouzen, si tak po zadržení vyslechl podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V rámci zkráceného přípravného řízení byl poté předán soudu, který rozhodl o jeho umístění do věznice. Za popsané jednání hrozí podle zákona až tříletý nepodmíněný trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 17. května 2023

