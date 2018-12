Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pro pár desítek korun

VSETÍNSKO: Použili násilí, aby se dostali k několika stokorunám.

Požadavek vrácení dluhu se zvrtl. Mladá žena s kumpánem použili násilí, aby se dostali k penězům údajného dlužníka. Oba již byli obviněni z trestného činu loupež.

Chvíli po poledni pár dní před Štědrým dnem se ve Vsetíně potkala osmadvacetiletá žena ze Vsetína s o deset let starším Vsetíňanem. K setkání došlo na chodníku u panelového domu sídliště Rokytnice. Žena po muži požadovala vrácení starého dluhu. To ale oslovený neakceptoval. Žena se muži snažila vytrhnout nákupní tašku, kterou nesl. Začali se o tuto tašku přetahovat. V této chvíli požádala žena dvacetiletého muže, který ji doprovázel a incidentu byl přítomen, aby ji pomohl. Chvíli se o tašku přetahovali všichni tři. Mladší z mužů při tahanici udeřil druhého muže dvakrát hlavou do jeho čela. Po těchto úderech se ženě konečně podařilo tašky zmocnit. Žena vytáhla z tašky peněženku, tašku vrátila poškozenému a s kumpánem z místa odešli.

Po zjištění těchto informací a po získání popisu povedené dvojice se dali policisté ihned do pátrání. Byli úspěšní, po hodině již dvojice seděla na policejní služebně. Policisté zjistili, že odcizená peněženka po vytažení hotovosti skončila v kanále. Zjistili také, že se celý incident odehrál pro necelých čtyři sta korun.

V následujících hodinách ženu i mladšího muže, taktéž ze Vsetína, obvinil policejní komisař z trestného činu loupež. Za tento trestný čin lze uložit podle trestního zákoníku až desetileté vězení. Dvojice je stíhána na svobodě.

28. prosince 2018, por. Bc. Vladislav Malcharczik

