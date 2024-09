Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pro oběd si senior už nedošel

BRNO: Hledáme důležitého svědka v případu okradení seniora. /VIDEO/

Touha po penězích zřejmě zastínila mysl dosud neznámému zloději. Ten si za svou oběť koncem srpna v brněnských Husovicích vybral osmdesátiletého seniora. Vůbec mu přitom nevadilo, že se o holi chodící starší muž procházel po rušné ulici. Zezadu se k němu nenápadně přikradl a dal se do práce. Ze zadní kapsy kalhot mu pak šikovně pohotově vytáhl jeho peněženku. Jakmile to senior zaregistroval, drzý zloděj do něj strčil a dal se s lupem na bleskový útěk. Penzista rázem nepřišel jen o své doklady, ale i o veškerou finanční hotovost. Škoda je necelé dva tisíce korun. Policistům se podařily zajistit kamerové záznamy, na kterých se v inkriminovanou dobu poblíž místa činu nacházel důležitý svědek. Ten by pak mohl svou případnou svědeckou výpovědí přispět k objasnění činu. Jestliže mladíka na záznamu poznáváte, volejte tísňovou linku 158.

Krátké video naleznete níže.

por. Petr Vala, 27. září 2024.

Odkazy do noveho okna Foto č. 1 - Svědek Detailní náhled

vytisknout e-mailem