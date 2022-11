Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pro nehody se na D1 tvořily kolony

BRNO VENKOV: Řidič pickupu VW Amarok nadýchal 1,63 promile.

V pátek dopoledne došlo na 174. km dálnice D1 ve směru do Prahy k dopravní nehodě policejní dodávky a pickupu VW Amarok. Při nehodě byli zranění dva policisté i dva cestující v osobním automobilu. Z prvotního vyšetřování vyplynulo, že devětačtyřicetiletý řidič osobního automobilu zezadu narazil do dodávky. Dechová zkouška u tohoto řidiče byla pozitivní. Přístroj ukázal hodnotu 1,63 promile. Dálnice byla v průběhu dokumentace a vyšetřování nehody neprůjezdná, tvořily se na ní dlouhé kolony. Objízdná trasa, která vedla z exitu Ostrovačice po souběžné komunikaci číslo 602, byla přetížená a docházelo na ní k dopravním komplikacím. V průběhu zásahu složek IZS došlo v protisměru k další nehodě dvou osobních automobilů. Viník této nehody se pravděpodobně nevěnoval řízení a narazil do před ním jedoucího vozidla. Tato nehoda se obešla bez závažnějšího zranění. Místo bylo průjezdné jedním jízdním pruhem. I ve směru na Brno se tedy vytvořila několikakilometrová kolona.

por. Bohumil Malášek, 4. listopadu 2022

