Pro naftu si chodil jinam

KARLOVARSKO - Obviněný muž skončil ve vazbě.

Hned dva trestné činy má na svědomí třiačtyřicetiletý muž z Karlových Varů, který si měl pro pohonné hmoty místo na čerpací stanici chodit do zaparkovaných nákladních vozidel. První březnový den měl v ranních hodinách s další osobou přijít do areálu jedné společnosti v Karlových Varech. Zde byl zaparkovaný automobil, ze kterého měla dvojice nejprve demontovat a poté odcizit filtr pevných částic. Svůj lup měli zřejmě předem promyšlený, neboť měli následně odčerpat téměř tři desítky litrů motorové nafty do s sebou přinesených nádob a z místa poté odejít. Tentokrát sám se měl muž o podobné jednání pokusit o osm měsíců později. Po páté hodině ranní měl přijít k zaparkovanému nákladnímu vozidlu u obchodního domu. Ve chvíli, kdy si měl připravovat odčerpaní nafty, byl vyrušen řidičem. Ten jej chtěl zdržet do příjezdu policejní hlídky, kterou na místo zavolal, když muže u automobilu spatřil. Řidiče měl začít ohrožovat zbraní a následně vystřelit do vzduchu. Tímto muže odradil od jeho zadržení a z místa před příjezdem hlídky utekl. Svým jednáním měl způsobit celkovou škodu za bezmála 30 tisíc korun.



Kriminalisté třiačtyřicetiletého muže vypátrali, zahájili jeho trestní stíhání a obvinili ho ze spáchání zločinu vydírání a přečinu krádeže.



Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Karlových Varech ho poslal do vazební věznice.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.



nprap. Eva Valtová

26. 4. 2021



