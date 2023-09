Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pro léky jezdil na jih Evropy

BRNO: Kriminalisté mimo jiné zajistili skoro sto tisíc pilulek potřebných k výrobě pervitinu (video).

Drogový trh na jihu Moravy dostal v úterý tvrdou ránu. Policisté jihomoravského toxi týmu v centru Brna zadrželi sedmdesátiletého cizince trvale bydlícího na Blanensku. Ten podle zatímního zjištění kriminalistů obvykle jedenkrát týdně jezdil na jih Evropy, kde ve své rodné zemi ve velkém nakupoval léky s obsahem pseudoefedrinu, z nichž lze vyrábět pervitin. Do České republiky dovezené medikamenty, které ukrýval ve speciální schránce v útrobách automobilu, pak prodal svému kumpánovi z Brna. Muž, který byl před nedávnem trestaný právě za aktivity na drogovém trhu, měl vytvořenou síť výrobců pervitinu. Ti mu pak za dodanou surovinu platili vyrobenou zakázanou látkou. Muž získanou drogu dále přeprodával. Zadržením cizince jedoucího v osobním automobilu BMW centrem Brna se spustila rozsáhlá akce kriminalistů. Při ní zadrželi čtyři osoby. Během dne provedli celkem čtyři domovní prohlídky a sedm prohlídek nebytových prostorů. Kriminalisté vedle skoro třiceti kilogramů léků, což představuje téměř sto tisíc pilulek, zajistili také další suroviny potřebné na výrobu zakázané látky, samotný pervitin a další drogy. Zajistili také mobilní telefony, výpočetní techniku a finanční hotovost. Milión korun a čtyřicet tisíc eur. Podle odhadu kriminalistů by ze zajištěných léků bylo možné vyrobit asi tři a půl kilogramu pervitinu. Cizinec ale při svých cestách na jih Evropy obvykle dovezl mezi patnácti a dvaceti kilogramy léků. Takto je dovážel nejméně poslední rok.

Kriminalisté případ dále vyšetřují. Dali také podnět k návrhu na vzetí do vazby dovozce léků a jeho odběratele.

por. Bohumil Malášek, 7. září 2023

Související dokumenty pro_léky_0709.mp3

Velikost souboru:1,4 MB / formát MP3

