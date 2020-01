Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pro kriminalisty není žádným nováčkem

KROMĚŘÍŽSKO: Třiadvacetiletý muž se dopustil hned několika trestných činů.

V předešlých dnech zahájil komisař z Oddělení obecné kriminality v Kroměříži trestní stíhání proti třiadvacetiletému muži z Kroměřížska. Ten se dopustil trestných činů krádež, poškození cizí věci, legalizace výnosů z trestné činnosti a neoprávněné užívání cizí věci.

Mladý muž se loni v době od září do prosince dopustil ve městě Kroměříž hned sedmi skutků.

Vloupal se do tří prodejen, ze kterých odcizil převážně peníze. Do čtvrtého obchodu se mu dostat nepodařilo, poškodil však vstupní dveře. Dále násilím vnikl do jedné z řadových garáží, odkud odcizil pracovní nářadí a demižony se slivovicí. Kradenou motorovou pilu následně zastavil v zastavárně na Přerovsku. Úmyslně zamlčel její původ a získal tak za ni tisíc pět set korun.

Všem majitelům tímto jednáním způsobil škodu odcizením peněz a věcí za bezmála padesát tisíc korun a škodu poškozením dveří a vybavení objektů za více jak čtyřicet šest tisíc korun.

Muž navíc vnikl i do firmy, ve které dříve pracoval. Z dílny vzal klíče od vozidla, jenž bylo zaparkováno v areálu společnosti a tímto autem pak několik hodin jezdil po městě. Vůz poté vrátil zpět.

Kromě toho společně se svým sedmadvacetiletým kamarádem čelí také obvinění z trestného činu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a z trestného činu porušování domovní svobody, neboť oba násilím vnikli do bytu v lokalitě Zachar a tam fyzicky napadli pětatřicetiletého muže. Toho nejméně čtrnáctkrát silně udeřili pěstmi do hlavy. Napadený byl následně ošetřen v nemocnici.

Oběma mužům nyní za tuto trestnou činnost hrozí až tříleté vězení.

3. ledna 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

