Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pro kosmetiku zdarma zašel do lékárny

LOUNSKO - Krádež načasoval nešťastně; Dvě mouchy téměř jednou ranou.

Pátého října dopoledne bylo podle přijatého oznámení v jedné z lékáren na Lounsku odcizeno 24 kusů různých produktů značkové kosmetiky. Pachatel tím způsobil škodu ve výši přes 20 tisíc korun.

Šetřením bylo zjištěno, že krádeže se měl dopustit 28letý muž z Lounska. Policejní vyšetřovatel v tomto měsíci dotyčného obvinil ze spáchání trestného činu krádeže. Ke své smůle se mladý muž do zmíněné lékárny vydal pro něho v nepravý čas. K odcizení zboží totiž došlo jen několik hodin poté, co v České republice začal od půlnoci dne pátého října platit vládou vyhlášený nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19. Kvůli této okolnosti teď obviněnému za spáchání trestného činu krádeže hrozí v případě prokázání viny mnohem vyšší trestní sazba. Zákon její horní hranici za těchto okolností stanovuje až na osm let odnětí svobody.

Dvě mouchy téměř jednou ranou

Dobrou práci odvedli v pátek policisté z Oddělení hlídkové služby v Postoloprtech. Během několika minut zkontrolovali a zadrželi dva podezřelé z trestného činu.

Prvního muže zastavili v rámci silniční kontroly v obci u Loun. Přitom zjistili, že 29letý muž, který řídil krátce po 17té hodině osobní vozidlo značky Volkswagen Polo, má vysloven trest zákazu řízení motorových vozidel až do května roku 2022. Jednání se navíc dopustil, ačkoli nikdy nebyl držitelem žádného řidičského oprávnění. Hlídka tedy podezřelého zadržela a vydala se s ním na služebnu do Loun.

Po cestě však policisty zaujalo další podezřelé vozidlo, tentokrát značky Volkswagen Golf, které jelo z ulice Hilbertova na Mírové náměstí v Lounech. Rozhodli se ho tedy také zkontrolovat a jejich policejní instinkt se nemýlil. Za volantem seděl 26letý muž, který rovněž řídil i přes zákaz řízení platný až do listopadu roku 2021. Policisté si na pomoc přivolali kolegy z obvodního oddělení, kteří jim pomohli s eskortou prvního zadrženého a sami pak zadrželi dalšího podezřelého.

Oba přistižení provinilci tak skončili na policejní služebně, kde jim bylo sděleno podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za jeho spáchání jim u soudu může hrozit až dvouleté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 21. prosince 2020

vytisknout e-mailem