Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

„Pro dobrotu na žebrotu“

KLADENSKO – Senior okraden za bílého dne.

V pondělí 26. srpna 2019 kolem půl deváté ráno v obci Velvary na náměstí Krále Vladislava přistoupila k lavičce, na které seděl osmdesátiletý muž, neznámá žena. Ta si bez dovolení k seniorovi, který na lavičce seděl se svým kamarádem, přisedla a vhodila mu do jeho tašky s nákupen tři krabičky s parfémy. Oznamovatel toto zboží z tašky vyndal a sdělil této dámě, že od ní nic nechce a ať si své věci vezme zpět. Neodbytná výtečnice ho tedy následně požádala, zda by jí nemohl dát alespoň nějaké drobné. Důchodci se zřejmě ženy zželelo a otevřel peněženku, aby jí z této vyndal mince. Žena však nelenila a sama mu sáhla do peněženky do přihrádky na bankovky, ze které mu odcizila 1.500,- Kč. Následně z místa odešla k vozidlu (pravděpodobně tovární značky Ford) a odjela směrem k obci Černuc.

Případ je šetřen jako přečin krádeže a zlodějce hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo pachatelku, zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Jakékoli indicie, které by vedly k odhalení totožnosti výše zmiňované ženy, je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení Zlonice, nebo vyšetřovatele případu kontaktovat telefonicky na čísle 974 873 578. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Policie ČR opětovně varuje, především starší spoluobčany, aby byli obezřetní a dávali si pozor na své osobní věci. Zloději jsou většinou i tam, kde je nejméně čekáte a kapsáři kradou bleskově a nepozorovaně!

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

28. srpna 2019

