Pro dceru si přijel pod vlivem alkoholu

JABLONECKO – Řidič, který ve vozidle vezl svoji nezletilou dceru, při kontrole policistům nadýchal přes čtyři promile alkoholu.

V uplynulých dnech policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 35letému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil 4. prosince letošního roku. Tehdy byl dopoledne krátce po půl desáté totiž kontrolován hlídkou dopravních policistů ve Velkých Hamrech při řízení osobního motorového vozidla, ve kterém vezl svoji dosud nezletilou dceru. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 4,22 promile alkoholu. Podezřelý policistům uvedl, že den předem v době od 22 hodin do půlnoci vypil pět jedenáctistupňových piv. Po provedeném poučení se nejprve rozhodl, že podstoupí lékařské vyšetření, které je spojené s odběrem krve na alkohol. Nicméně si to poté v tanvaldské nemocnici rozmyslel a rozhodl se toto vyšetření nepodstoupit. Policisté tomuto muži odebrali řidičský průkaz a pro dceru si na místo kontroly přijela její matka. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že podezřelý si ten den ráno jel pro dceru z místa svého bydliště, a to v Praze. Následně si ji u své bývalé přítelkyně a její matky vyzvedl na Tanvaldsku, aby ji odvezl k sobě na návštěvu do Prahy. Policejní hlídka provedenou kontrolou tak zcela náhodou zabránila tomu, aby pod vlivem alkoholu s nezletilou dcerou řídil motorové vozidlo. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Celý případ šetří policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě.





28. 12. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

