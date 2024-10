Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pro 3 tisíce vnuk brutálně zbil babičku

OLOMOUCKÝ KRAJ – Muž při loupeži fingoval svůj únos.

Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání sedmadvacetiletého muže pro zvlášť závažný zločin loupež a přečinu porušování domovní svobody.

Obviněný muž měl v sobotu 5. října ráno brutálně fyzicky napadnout svou čtyřiasedmdesátiletou babičku v rodinném domě na Prostějovsku. Oblečen do tmavého oblečení, maskován kuklou přes obličej, vybaven taktickými rukavicemi a nožem vnikl do domu, ve kterém žena spala. Vnuk nejprve skleněnou lahví udeřil babičku do hlavy. Poté ji několikrát uhodil do obličeje a seniorka spadla na podlahu. Tam agresor v surovém útoku pokračoval. Škrtil ženu, hlavou jí opakovaně udeřil do kovové konstrukce židle a nakonec jí svázal ruce za zády. Přitom požadoval vydání peněz. Vyhrožoval, že pokud nedostane peníze, pozabíjí její členy rodiny. Uvedl, že má v kufru auta svázaného jejího vnuka, kterého usmrtí, pokud nedostane peníze. Žena mu ze strachu řekla místo, kde má uloženy peníze. Muž sebral nalezené tři tisíce korun, ženu rozvázal a přiložil jí nůž na krk se slovy, aby nekřičela. Poté z místa utekl.

Zraněné ženě přivolal pomoc její zeť. Přivolaní zdravotníci ženu ihned převezli do nemocnice v Prostějově, kde jí musela být okamžitě poskytnuta neodkladná péče. Policisté rozjeli pátrání po pachateli a věc si ihned převzali krajští kriminalisté. Těm se podařilo v odpoledních hodinách vnuka vypátrat a celý případ loupeže objasnit. Na základě předložených důkazů se muž kriminalistům k činu přiznal. Uvedl, že babičku přepadl sám, protože potřeboval peníze. Ty mezitím utratil za pervitin a v herních automatech. Muž měl v době zadržení pozitivní test na amfetamin / metamfetamin.

Obviněný muž byl v minulosti třikrát odsouzen, z toho jednou za loupež. Naposledy byl z výkonu trestu propuštěn loni v říjnu a to na podmínku, která mu skončí až v říjnu příštího roku. Ve vězení si tehdy odpykával trest za přečin křivé obvinění.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval a poslal jej do vazby. Obviněnému muži hrozí za zvlášť závažný zločin loupež a přečin porušování domovní svobody trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.

por. Mgr. Libor Hejtman

8. října 2024

