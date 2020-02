Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Přizpůsobte rychlost jízdy

KLADENSKO – Obzvlášť v tomto nepříznivém období.

Ve středu 12. února, krátce po půl osmé ráno, byli povoláni dopravní policisté k dopravní nehodě tří osobních vozidel, k níž došlo mezi Kladnem a odbočkou na Hřebeč.

Ke střetu osobních vozidel došlo tím, že 63letá řidička automobilu Kia Rio jela od Buštěhradu ve směru na Kladno, kdy pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost na namrzlé vozovce a s vozidlem dostala smyk. Vlivem toho přejela do protisměru a přední částí vozidla narazila do přední části protijedoucího vozidla Citroen 46leté řidičky. Auto Kia Rio bylo po nárazu odhozeno na pravou stranu, kde dále narazilo pravou zadní částí do levé zadní části vozidla Kia Ceed 58leté řidičky.

Dopravní nehoda se naštěstí obešla bez zranění a dechové zkoušky byly negativní.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

13. února 2020

