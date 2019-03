Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Příznivci alkoholu

LOUNY – Kradl v obchodě; Opilý za volantem.

Kvůli alkoholu vnikl do obchodu.

Na počátku února vyjížděli žatečtí policisté k jedné z prodejen, kde došlo k vloupání. Muži zákona zjistili, že z obchodu byly odcizeny lahve alkoholu v hodnotě přesahující 1 tisíc korun. V té době ještě neznámý pachatel způsobil mnohonásobně větší škodu na poškození. Do prodejny vnikl násilím a poškozená firma si nasčítala finální škodu na částku přesahující 21 tisíc korun. Po měsíci důsledného šetření sdělili policisté podezření ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci 25letému muži. Policista měl takzvaně v rukávu důležité informace, které svědčili proti výtečníkovi. Tomu pak nezbylo nic jiného, než se přiznat. Policistu neobměkčilo ani mužovo přiznání, že měl čin spáchat pod vlivem alkoholu. Předchozí zkušenosti s majetkovou trestnou činností už výtečník měl, a tak by ho soud mohl potrestat přísněji, až 2 lety odnětí svobody. Případ je řešen ve zkráceném přípravném řízení.



Jízda pod vlivem

S alkoholem v krvi usedl na místo řidiče 32letý muž z Chomutovska. Toho zastavila policejní hlídka v jedné z lounských ulic. Při kontrole policisté zjistili, že je řidič ovlivněn alkoholem. Výsledek dechové zkoušky se vyšplhal až na 1,12 promile. Muž nějakou chvíli svůj řidičský průkaz neuvidí, policisté mu jej zadrželi. Po vystřízlivění si od policistky vyslechl ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Soud ho může potrestat odnětím svobody až na 1 rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.





por. Mgr. Irena Pilařová

Oddělení tisku a prevence

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

mobil: 724 155 239

22. března 2019

