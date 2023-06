Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přiznal se pod tíhou důkazů

CHOMUTOVSKO - Řidič havarovaného vozu měl v krvi téměř 3,7 promile.

Pořádně posilněný alkoholem vyrazil na cestu osobním autem 35letý řidič z Chomutovska. Když projížděl silnicí III. třídy ve směru od Vejprt na obec Kovářská, jeho stav se mu „vymstil“. Asi půl kilometru před Kovářskou najel v zatáčce na krajnici a vyjel mimo vozovku do lesa, kde skončil málem v potoce.

Policejní hlídka pak s řidičem provedla dechové zkoušky, jejichž výsledky se pohybovaly kolem hodnoty 3,7 promile. Dotyčný tvrdil, že alkohol požil až po dopravní nehodě. Policisté však v průběhu šetření k nehodě zajistili důkazy, které toto tvrzení vyvracely. Muž se jim po konfrontaci s těmito skutečnostmi nakonec přiznal, že alkohol pil i před jízdou. Kromě škody na vozidle, která byla odhadnuta na 30 tisíc korun, utrpěl řidič také lehčí zranění. Navíc teď čelí podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu podle zákona hrozí peněžitý trest, zákaz činnosti a v krajním případě i odnětí svobody od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 19. června 2023

