Přivydělával si krádežemi nafty

KROMĚŘÍŽSKO: Včera na něj soudce uvalil vazbu.

Předevčírem si od kroměřížských kriminalistů vyslechl obvinění z trestných činů krádež a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání třicetiletý muž z Kroměřížska, který kradl motorovou naftu z nákladních vozidel.

Během uplynulých čtrnácti dní provedl hned tři krádeže. V druhé polovině prosince si vyhlédl zaparkovaný nákladní automobil v obci Brusné. Překonal zámek víčka a poté z nádrže odčerpal sto litrů motorové nafty. O deset dní později skutek zopakoval znovu. Tentokrát v obci Rusava. Z náklaďáku tam odčerpal čtyřicet pět litrů nafty. Poslední čin spáchal v ranních hodinách toto pondělí v areálu firmy v Holešově. Autem vjel do objektu, zastavil poblíž nákladního vozidla a pomocí přineseného klíče odstranil vypouštěcí šroub. Vytékající naftu hodlal odchytávat do přinesených nádob. Byl však vyrušen zaměstnanci. Rychle proto nasedl do auta a popojel za jednu z budov, kde se schoval. Přitom nechal z nádrže uniknout dvě stě litrů paliva. Jeden ze zaměstnanců si však podezřelého muže i vozidla všiml a upozornil na něj holešovskou hlídku. Ta muže sedícího v autě zadržela. Pachatel nejprve tvrdil, že ve voze spal. Když ale policisté v jeho vozidle objevili kanystr, k činu se přiznal.

V rámci prověřování tohoto skutu vyšla najevo i jeho předchozí trestná činnost. Kriminalisté tohoto muže dobře znali. Tento muž totiž stejnou trestnou činnost spáchal i v minulosti, a to nejen v našem okrese. Naftu používal pro vlastní potřebu a také ji prodával jemu údajně neznámým osobám. A aby toho nebylo málo, na místa krádeží se přepravoval autem, a to i přesto, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

Nyní mu za tuto trestnou činnost hrozí až tříleté vězení. Včera na něj soudce uvalil vazbu.

9. ledna 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

