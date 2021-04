Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Přívěsné vozíky figurovaly v dopravních nehodách

TRUTNOVSKO - Dvě nehody s vozíky ve dvou dnech na Trutnovsku.

Ve středu 28. dubna 2021 došlo v půl druhé odpoledne k dopravní nehodě na silnici II. třídy ve Dvoře Králové nad Labem, když se za jízdy odpojil přívěsný vozík, který následně přejel do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla Škoda Fabia. Dechová zkouška měla u obou řidičů negativní výsledek. Oba cestující z vozidla Škoda Fabia byli předáni do péče lékařů. Veškeré okolnosti nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.

K další dopravní nehodě s přívěsným vozíkem došlo hned o den později v půl jedenácté dopoledne na silnici I. třídy v obci Hajnice, kde k nehodě došlo podle prvotních informací tak, že se řidička ve vozidle Ford zřejmě plně nevěnovala řízení a zezadu narazila do přívěsného vozíku zapojeného za vozidlem zn. VW., které chtělo odbočovat mimo vozovku. Vlivem nárazu došlo k odhození přívěsu do protisměru, kde narazil do boku protijedoucího vozidla zn. Mercedes. Dechová zkouška byla negativní. Naštěstí nedošlo ke zranění osob. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 115 tisíc korun. Veškeré okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování trutnovských dopravních policistů.

por. Mgr. Lucie Konečná

30.4.2021, 10:00hod.

