Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Přítelkyni měl několik let týrat

SOKOLOVSKO – Policisté muže zadrželi a ten skončil ve vazbě.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže z jednoho menšího města na Sokolovsku, kterého obvinili ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a přečinu nebezpečného vyhrožování.

Obviněný muž měl totiž od roku 2011 do září letošního roku týrat svou sedmadvacetiletou přítelkyni, se kterou žil ve společném bytě. Pravidelně jí měl vulgárně urážet a fyzicky napadat, kdy jí měl opakovaně mlátit pěstí do různých částí těla, také jí měl držet pod krkem, udeřit basebalovou holí a jednou jí dokonce ustříhnout cop. Na začátku září letošního roku se měl muž vrátit v nočních hodinách, ženu vzbudit a opět jí fyzicky napadnout. Několik hodin jí měl napadat pěstí do různých částí těla a přitom jí vyhrožovat. Důvodem těchto útoků měla být údajná nevěra sedmadvacetileté ženy, která se ovšem po žádném fyzickém napadení nenechala až do září letošního roku ošetřit u lékaře, jelikož nechtěla, aby chování jejího přítele řešila policie.

Po posledním útoku ze začátku září byla ale žena převezena do sokolovské nemocnice a sedmatřicetiletý muž byl zadržen. Na základě pokynu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově byl ale muž propuštěn ze zadržení. Na základě zjištěných skutečností kriminalisté muže obvinili a navíc ho na dobu deseti dnů vykázali ze společného obydlí.

Po deseti dnech se muž vrátil do bytu a ženu měl opět fyzicky napadnout několika ranami do oblasti obličeje. Přitom jí měl vulgárně urážet a vyhrožovat jí. Muž byl policisty zadržen. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 10. 2020

vytisknout e-mailem