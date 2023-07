Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Přistižen při činu

MOHELNICE - Do deseti minut od příjezdu hlídky na místo skončil recidivista v poutech.

V pondělí v ranních hodinách jsme na linku tísňového volání přijali oznámení o muži, který se pokusil se štípačkami v ruce vniknout do garáží nacházejících se na periferii města Mohelnice. Na místě se hlídka spojila se svědkem, který zloděje vyplašil. Oznamovatel dotyčného muže popsal a ukázal policistům směr, kudy se dal na útěk. Hlídka měla do deseti minut podezřelého pachatele v poutech a při bezpečnostní prohlídce u něho nalezla plynovou pistoli s deseti náboji. Jak se ukázalo, to že byl před chvílí vyrušen při pokusu vloupání do garáže, kde se mu podařilo pouze odstřihnout dva visací zámky, ho nijak neodradilo od jeho dalšího počínání. O kousek dál přelezl branku a dostal se na pozemek, kde násilně vnikl do zahradní budky, tam ho policisté objevili i se zabalenými věcmi v prostěradle, které chtěl odtud ukrást. Konkrétně se jednalo o dva čisticí prostředky, láhev s vodou a pilku na dřevo v hodnotě 500 Kč. Nedaleko místa se našlo také celoodpružené jízdní kolo v hodnotě 4 000 Kč, které, jak se ukázalo, odcizil ten samý den v ranních hodinách na ulici Sportovní v Mohelnici z pozemku jednoho z rodinných domů a dopravil se s jeho pomocí k místu, kde se vydal na lup. Po zadržení skončil 28letý muž na služebně. Dechová zkouška na alkohol nepotvrdila, že by byl pod vlivem alkoholu a orientačnímu testu na návykové látky se odmítl podrobit. Byly s ním provedeny prvotní úkony a byly vyslechnuty poškozené osoby. Podezřelý přečkal noc v cele. Následujícího dne mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu krádež a v odpoledních hodinách byl propuštěn ze zadržení a služebnu opustil. Jmenovaný není v toto oboru ale žádný zelenáč, protože byl za stejné jednání odsouzen soudem a dokonce si nějakou dobu pobyl i ve vězení, odkud se v lednu letošního roku vrátil. Jaký trest bude následovat tentokrát? O tom bude v následujícím období rozhodovat soudce a může to být až tříletý trest odnětí svobody. Odcizené a nepoškozené věci se tak vrátily k původním majitelům.

por. Mgr. Miluše Zajícová

26. července 2023

