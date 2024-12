Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Přistižen na místě činu

TRUTNOVSKO - Mladíka policisté eskortovali do vazby.

Minulý týden v nočních hodinách ve čtvrtek policisté ze Žacléře zadrželina místě činu 17letého muže v Bernarticích na Trutnovsku.

Policejní komisař proti němu následně již od srpna letošního rokupo třetí zahájil trestní stíhání pro provinění porušování domovní svobody, z provinění krádeže a poškození cizí věci.

Mladistvý muž měl od června 2024 do současné doby páchat trestnou činnost v Bernarticích a v Lamperticích, přičemž nejméně ve 13 případech násilím vnikl do chat, prodejen, zahradních domků či pergol, odkud „bral“ co mu přišlo pod ruce. V některých případech se v objektech zdržel, najedl se a „v pohodlí“ sledoval televizní vysílání, což mu bylo právě osudné v den zadržení.

Jedná se o muže, který je vedený na úřadě práce, nemá stálý příjem a ke svým činům se policistům doznal.

Mladík svým protiprávním jednáním od konce října do doby svého zadržení způsobil škodu na majetku a na odcizených věcech téměř 40 tisíc korun.

V pátek 29. listopadu 2024 zaslal policejní komisař podnět na vzetí mladistvého do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově v sobotu akceptoval a muž je stíhaný vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí rok ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

2. prosince 2024

