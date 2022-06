Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Příští čtvrtek bude omezený vstup a volný pohyb veřejnosti v prostoru fotbalového stadionu Doosan Aréna v Plzni

PLZEŇ – Důvodem je rozsáhlé taktické cvičení složek IZS – AMOK – útok aktivního střelce.

Příští týden ve čtvrtek, tj. 23. 6. 2022, se v Doosan aréně v Plzni uskuteční rozsáhlé taktické cvičení složek IZS – AMOK – útok aktivního střelce. Do akce bude zapojeno přibližně 600 figurantů a 200 cvičících osob ze složek IZS, Městské policie Plzeň a projektu S4AllCities. V souvislosti s tím upozorňujeme občany Plzně, její návštěvníky i širokou veřejnost, že z důvodu zajištění bezpečnosti osob při organizování zmiňovaného cvičení bude v době od 8:30 hod do 16:00 hod. omezen vstup a volný pohyb osob v prostoru fotbalového stadionu Doosan Aréna Plzeň, Štruncovy sady 3 a v jeho okolí. Občany žádáme, aby do uvedené lokality nevstupovali, pokud se v ní budou nacházet a pohybovat v uvedeném čase, aby respektovali pokynů příslušníků Policie České republiky a strážníků Městské policie Plzeň.

Jana Pužmanová za plzeňskou městskou policii uvedla: „Do taktického cvičení složek IZS s názvem Amok se zapojí strážníci městské policie včetně příslušníků Pořádkové jednotky MP Plzeň. Pro městskou policii bude primárním úkolem úzká spolupráce s Policií ČR, především při zabezpečení veřejného pořádku a bezpečného prostoru v okolí objektu místa cvičení mimořádné události, dále informovat veřejnost o omezení vstupu nepovolaných osob do uzavřeného prostoru a v neposlední řadě dohled k zajištění bezpečného a plynulého průjezdu vozidel IZS na odsunové trase a zajištění veřejného pořádku v místě příjmu zraněných. Příslušníci Pořádkové jednotky Městské policie Plzeň se připojí k Pořádkové jednotce a zásahové jednotce Policie ČR k zásahu přímo na fotbalovém stadionu.“

Občany zároveň žádáme, aby dbali zvýšené pozornosti na pozemních komunikacích v okolí místa cvičení, neboť zde bude zvýšený provoz vozidel integrovaného záchranného systému, zejména Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Za případně vzniklé komplikace se omlouváme.

por. Bc. Dagmar Jiroušková

17. 6. 2022

