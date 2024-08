Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Příspěvky na sociální síti děsil ostatní

CHOMUTOVSKO - Muž byl dopaden, stíhán je vazebně.

Za zdmi vazební věznice bude mít čas přemýšlet o svém počínání 29letý muž z Jirkova. Chomutovský vyšetřovatel ho v minulém týdnu obvinil ze spáchání trestných činů šíření poplašné zprávy a výtržnictví. Poznatky o podivných a násilných příspěvcích, jenž dotyčný umístil na svůj facebookový profil, získali policisté od občanů. Muže následně ztotožnili, okamžitě zjistili, kde by se měl aktuálně pohybovat, a díky osobní a místní znalosti jej v krátké době vypátrali a zadrželi.

Jirkovan měl podle dosud zjištěných informací během pár dní zveřejnit několik příspěvků s výrazně násilným podtextem. Jednalo se o fotografie střelných zbraní doplněných komentáři ve smyslu, že se „to“ už blíží, nebo že popravdě umře v blízké době pár lidí přirozenou smrtí atd. Sdílel také videa a fotografie, a to třeba se záběry různých zbraní (včetně revolveru, obušku, „boxera“ anebo fotku, na níž je sám zachycen s nespecifikovanými střelnými zbraněmi). Někteří lidé, jež jeho příspěvky viděli, se díky nim obávali o bezpečí. Kromě zmíněných příspěvků má však mít muž na svědomí i fyzické napadení dvou mužů, k němuž došlo začátkem srpna uprostřed noci v jirkovské ulici Dvořákova. Oba od něho „schytali“ po krátké rozepři ránu sevřenou pěstí do hlavy, přičemž jeden z nich díky tomu spadl na zem. Druhého napadeného pak agresor ještě kopl do krku.

Poté, co kriminalisté Jirkovana dopadli a zahájili jeho trestní stíhání, podal vyšetřovatel podnět ke vzetí do vazby. Státní zástupce i soudce byli stejného názoru a tento recidivista, který byl mimo jiné i za výtržnictví opakovaně odsouzen, tak skončil znovu „v chládku“. V závislosti na rozhodnutí soudu tam může strávit až tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 26. srpna 2024

