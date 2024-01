Příslušníci Policie České republiky v generálské hodnosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka konstatovala, že příslušníci Policie České republiky „mají za stanovených podmínek nárok na výsluhový příspěvek“, a v této souvislosti se domáhala „informací týkajících se zejména nákladů na provedení těchto plateb za roky 2019, 2020, 2021, 2022 a za první tři čtvrtletí roku 2023“. Konkrétně se dotazovala:

„1. Kolik bylo všech příjemců výsluhového příspěvku příslušníkům Policie za jednotlivé roky? Kolik činily sumy z tohoto titulu vyplacené za jednotlivé roky? Kolik činila suma 10 nejvyšších vyplacených příspěvků z tohoto titulu za první tři čtvrtletí roku 2023?

2. Kolik příslušníku Policie bylo za posledních 25 let nově jmenováno do generálských hodností? Uveďte sumy za jednotlivé roky.

3. Kolik generálů za posledních 25 let odešlo do výslužby? Uveďte sumy za jednotlivé roky.“

Policie České republiky ve vztahu k bodu č. 1 žádosti o informace konstatovala, že o výměře výsluhového příspěvku příslušníků tohoto bezpečnostního sboru rozhoduje ředitel odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky a tento odbor výsluhový příspěvek rovněž vyplácí. Z uvedeného důvodu Policie České republiky nedisponuje informacemi požadovanými v bodu č. 1 žádosti, aniž by jí nějaký právní předpis ukládal jimi disponovat. Informace požadované v tomto bodu žádosti se nevztahují k působnosti Policie České republiky, a povinný subjekt proto sdělil žadatelce, že její žádost v bodu č. 1 v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. V této souvislosti odkázal žadatelku na Ministerstvo vnitra České republiky.

Povinný subjekt dále sdělil žadatelce, že ve vztahu k bodům č. 2. a 3. její žádosti disponuje požadovanými údaji pouze od roku 2013. Požadované údaje za roky 1999 až 2012 nejsou obsaženy v ekonomickém informačním systému ani v jiném z informačních systémů provozovaných Policií České republiky. Tyto údaje by bylo možno zjistit a následně z nich sestavit požadovanou statistiku jedině na základě analýzy osobních spisů bývalých příslušníků Policie České republiky, jež jsou uloženy v Archivu Policie České republiky. V tomto archivu je aktuálně uloženo více než 65 000 svazků osobních spisů, tyto svazky jsou evidovány podle jména, příjmení a data narození a výhradně prostřednictvím uvedených údajů v nich lze vyhledávat další údaje, tj. například údaje o dosažené služební hodnosti a hodnostním označení nebo údaje o odchodu do výslužby. K sestavení požadované statistiky za roky 1999 až 2012 by bylo nutné v osobních spisech bývalých policistů, kteří vykonávali službu v uvedeném časovém rozmezí, zjistit, zda byli v tomto časovém rozmezí zařazeni na služebním místě policejního prezidenta, náměstka policejního prezidenta, ředitele některého z útvarů Policie České republiky nebo jiné její organizační části ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, zda byli v tomto časovém rozmezí jmenováni do první nebo další generálské hodnosti, a pokud ano, v kterém kalendářním roce odešli do výslužby. K sestavení požadované statistiky za roky 1999 až 2012 by dále bylo nutné v osobních spisech bývalých policistů, kteří vykonávali službu v období od vzniku Policie České republiky do roku 1998, zjistit, zda byli v tomto časovém rozmezí jmenováni do první nebo další generálské hodnosti, a pokud ano, zda odešli do výslužby v letech 1999 až 2012. Takovou povinnost však zákon č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

V následující tabulce povinný subjekt poskytl žadatelce požadované údaje za roky 2013 až 2023. Z tabulky vyplývá, že v uvedeném časovém rozmezí bylo do první generálské hodnosti jmenováno celkem 24 příslušníků Policie České republiky a do vyšších generálských hodností 7 příslušníků Policie České republiky. Ve stejném časovém rozmezí 6 příslušníků Policie České republiky v generálské hodnosti odešlo do výslužby.

Rok Brigádní generál Generálmajor Generálporučík Odchod do výslužby 2013 1 2014 1 2015 1 2016 3 1 2 2017 3 1 2018 3 1 1 2019 4 2020 2 2021 1 2022 5 1 1 2023 3 1 1

PhDr. Jiří Vokuš, 28. prosince 2023

