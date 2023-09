Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přišlo to na něj

CHOMUTOVSKO - Posilněný alkoholem masturboval na sídlišti.

Nepříjemný zážitek mají za sebou členové jedné rodiny, kteří se minulý týden kolem 17té hodiny chtěli společně vydat do obchodní zóny. Sejít se měli venku a pak odjet autem. Mladá žena tedy se svým osmiletým synem čekala před panelovým domem na sídlišti Zahradní na své rodiče, s nimiž byla domluvena na společné cestě na nákup. Po chvíli čekání si všimla muže, který se pohyboval v jejich blízkosti a díval se na ně. Potom šel do auta, kde si sedl dozadu a měl na ně rukou gestikulovat, aby šli k němu. Syn byl prý vystrašený a tiskl se k matce. Po chvíli přijeli ženiny rodiče a ona se synem nastoupili k nim do auta. Když míjeli vozidlo zmíněného muže, tak ten prý vystoupil, stáhl si kraťasy, vytáhl své přirození a začal masturbovat. Dotyčná neváhala, zavolala na linku 158 a na místo přijeli policisté. Muž se mezitím přemístil, avšak díky informacím od oznamovatelky ho hlídka vzápětí zadržela. Přitom byl očividně pod vlivem alkoholu. Další den vyšetřovatel tohoto muže středního věku žijícího v Chomutově obvinil ze spáchání trestných činů výtržnictví a ohrožování výchovy dítěte. V případě prokázání viny u soudu mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 22. září 2023

