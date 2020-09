Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Příslib společného života

HRADECKO - Žena poslala dvěma nápadníkům statisíce.

Od včerejšího dne se hradečtí policisté zabývají oznámením na podezření z podvodu. Žena jako poškozená nahlásila, že se před rokem na sociálních sítích seznámila s chirurgem americké armády, který byl na misi v Afgánistánu. Navázali spolu kontakt a po nějaké době měl za ní do České republiky přijet. Aby ho však pustili, musela mu poslat peníze. Pak pod různými dalšími záminkami, jako že je postřelen a potřebuje peníze na léčbu, že kvůli zranění mu propadla letenka a proto potřebuje další peníze na novou, z ní vylákal 730 tisíc korun. Další milion, který potřeboval na vykoupení ze zatčení, mu již neposlala a poté s ním přestala komunikovat.

O půl roku později se ji ozval na seznamce další americký voják tentokrát působící na misi v Sýrii. Ten ji opět sliboval společný život a na letenku, zavazadla, na rozvodové dokumenty apod. z ní vylákal 700 tisíc korun. Jelikož se muže nedočkala, přišla věc oznámit na Policii ČR.

Z doložených dokumentů vyplynulo, že 40letá žena si většinu peněz půjčila u nebankovních společností.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro zločin podvod, za který hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

Opětně apelujeme k obezřetnosti při komunikaci na sociálních sítích s neznámými lidmi:

dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

dávejte si pozor na sliby týkajícího se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…

bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání….

DŮLEŽITÉ - neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí; nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později použity k vydírání.

por. Iva Kormošová

23.9.2020, 10.00

