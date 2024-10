Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přišla o více než milion korun

ZLÍNSKO: Další výhodná investice.

O více než jeden milion korun přišla v uplynulých týdnech osmačtyřicetiletá žena z obce na Zlínsku, která v září zareagovala na inzerát na sociální síti. Veškeré peníze, o kterých si myslela, že je výhodně investuje, si půjčila. Na úrocích tak zaplatí pravděpodobně mnohem vyšší částku, než kterou „investovala“.

Žena vyplnila základní dotazník na sociální síti, kde vyplnila telefon, email, jméno a příjmení. Zaujal ji inzerát, v němž slibovali výhodné zhodnocení peněz pro chudé Čechy. Ozval se jí údajný bankéř, který jí všechno vysvětlil. Tentýž den žena zaslala podle jeho pokynů úvodních 6 tisíc korun na investiční účet a pár dní nato poslala obdobnou částku.

Jelikož v ní muž vzbudil důvěru, chtěla se pustit do skutečného investování. Neměla ovšem žádné finanční prostředky. Její údajný osobní bankéř jí poradil, že by si mohla vzít půjčku u banky, kde má zřízený běžný účet. To se ženě zdálo jako výborný nápad, vzala si proto nejprve půjčku půl milionu korun, poté 215, 250 a nakonec100 tisíc korun. Všechny půjčené peníze postupně zasílala podle pokynů na účty, které jí její poradce nadiktoval v domnění, že investuje.

V minulém týdnu, po odeslání všech vypůjčených peněz, se jí její rádce přestal ozývat. Když se mu několik dnů nedovolala, napadlo ji, že se mohla stát obětí podvodu a přišla podat trestní oznámení.

Neznámý pachatel je podezřelý ze spáchání zločinu podvod. V případě jeho vypátrání a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.

29. října 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

