Přišla o téměř 2 miliony korun

ÚSTECKÝ KRAJ - Pozor na podvodníky! Nevěřte cizím telefonátům!

O téměř dva miliony korun přišla žena z Děčínska. O finance ji připravil zatím neznámý pachatel, který ji v první polovině května po „odkliknutí“ odkazu na internetu, v němž byla nabídka k investování do kryptoměny, nabídl pomoc s dokončením registrace na onu investici. Údajnému specialistovi žena zaslala veškeré údaje, které po ní požadoval, číslo bankovního účtu, číslo platební karty, kopii dokladu totožnosti a fotografii. Zároveň ji telefonicky navedl, jak si má do svého počítače nainstalovat aplikaci umožňující vzdálený přístup jiného uživatele. O týden později poškozenou kontaktoval údajný pracovník finančního oddělení a sdělil jí číslo účtu, kam má poslat 35.000 EUR. Zároveň si tento fiktivní specialista v jejím účtu sám otevřel úvěr 800.000 korun, který žena schválila. Částky 35.000 a 39.400 EUR následně odeslala na číslo uvedeného účtu. Poslední reakce přišla opět po týdnu, „specialista“ finančního oddělení po ní chtěl přihlášení k účtu a číslo platební karty. Sám se potom „virtuálně pohyboval“ v jejím bankovnictví a poté žena zjistila, že byla provedena platba debetní kartou ve výši 5.000 EUR. Tím pro poškozenou skončila veškerá komunikace s údajným finančním specialistou, příp. specialisty. Věcí se nyní zabývají policisté. Věc šetří pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Obdobných případů, kdy pachatel kontaktuje svoji oběť prostřednictvím telefonu nebo sociálních sítí a následně „virtuálně okrade“, evidují policisté v Ústeckém kraji více. Poškození mnohdy přijdou o úspory v řádech statisíců nebo i milionů korun. Podvody se týkají běžných převodů peněz, kdy je prý z bezpečnostních důvodů nutný převod financí na účet uvedený údajným pracovníkem banky. Pachatelé se mnohdy při těchto praktikách kvůli větší důvěryhodnosti představují jako policisté a navazují tak na hovor s údajným pracovníkem banky, že byl účet „napaden“ a že je převod peněz skutečně nutný.

V jednom z případů figuruje žena z Ústecka. Pachatel ji přesvědčil, že se někdo pokusil „napadnout“ její účet. Poškozená nejprve převedla na jiný, údajně bezpečný účet, 147.000 korun. Pachateli se navíc podařilo ženu navést k půjčce a ona takto získané finance v celkové částce 400.000 korun převedla, kam chtěl. I zde v hovorech figuroval údajný kriminalista. Část peněz, 300.000 korun, se naštěstí podařilo zachránit.

Ve výčtu těchto podvodů se objevuje také nabádání k výběru finanční hotovosti a vložení do tzv. bitcoinmatu; případně i vložení financí do bitcoinmatu prostřednictvím QR kódu. Praktikám údajného pracovníka banky a dalších specialistů včetně údajného policisty uvěřila žena z Ústecka. Telefonicky se od nich dozvěděla, že si na ni někdo vzal půjčku a že by bylo vhodné kvůli likvidaci bonity uzavřít úvěr. To poškozená udělala a částku 185.000 korun prostřednictvím QR kódu vložila do bitcoinmatu. Další z poškozených, muž z Ústecka, se naštěstí včas rozmyslel a požadované finance do bitcoinmatu nevložil.

Apelujeme na občany, aby byli velmi obezřetní při podobných hovorech a nereagovali na ně. V žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví. Banka po svých klientech touto cestou nikdy nepožaduje přístupová hesla ani takto nenabádá k převodu peněz. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Buďte velmi opatrní i při různých investičních nabídkách, zejména těch, které jsou anonymní cestou spojeny se získáváním citlivých a dalších údajů o Vás. Oznámení o podezřelém jednání můžete učinit prostřednictvím linky 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.

Jak se před podobným jednáním uchránit a více informací k současným trendům podvodníků - vishingu a spoofingu naleznete zde v tomto odkaze: https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-soucasne-trendy-podvodniku-vishing-a-spoofing.aspx

por. Alena Bartošová

ĶŘP Ústeckého kraje

3. 6. 2021