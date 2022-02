Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přišla o bezmála tři čtvrtě miliónu korun

KROMĚŘÍŽSKO: Naletěla údajnému americkému obchodníkovi s vínem.

Od září loňského roku do poloviny ledna letošního roku přeposlala třiačtyřicetiletá žena z Kroměřížska téměř tři čtvrtě miliónu korun na různá čísla bankovních účtů. Poškozenou kontaktoval přes aplikaci Messenger, později Hangouts údajný americký obchodník s vínem s tím, že se chce seznámit. Komunikoval česky, místy slovensky. Zaslanými zprávami a fotografiemi si ženu získal na svou stranu. Požádal ji, jestli by si na její adresu nemohl nechat zaslat balíček. Souhlasila. Sdělila mu, na jakou adresu má zásilku poslat. Následně jí byly na e-mail odeslány pokyny k celkem pěti platbám. Postupovala, jak bylo uvedeno, a posílala dané částky. V současnosti však nemá ani balíček ani finanční prostředky. Neznámému pachateli hrozí za trestný čin podvod až pět let vězení.

Žena samozřejmě není první obětí podvodníků. Ti mají různé legendy a praktiky, jak z důvěřivých lidí vylákat peníze. Vystupují pod různými identitami. Může jít o údajné americké vojáky, lékaře, právníky, námořníky, úředníky nebo umělce. Proto buďte obezřetní a dobře si rozmyslete komu a za co své peníze posíláte!

7. února 2022, nprap. Ing. Barbora Balášová

