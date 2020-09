Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Přišla o 40 tisíc korun

ORLICKOÚSTECKO – Když se ženě vše rozleželo v hlavě, bylo již pozdě.

V pondělí 7. září se na policisty obrátila žena, které neznámý pachatel odcizil z bankovního účtu částku 40 tisíc korun. Všechno začalo telefonátem od údajného zaměstnance České spořitelny. Ten chtěl nejprve od ženy vědět, zda neztratila svoji platební kartu. Pokračoval dotazem na číslo její platební karty a nakonec chtěl znát i PIN od karty. Dále poškozené sdělil, že přes její platební kartu mají v bance provést nějaké operace do zahraničí, a že se mu celá věc zdá podezřelá, a on by byl nerad, aby paní přišla k úhoně.

V dobré víře, aby žena o své peníze nepřišla, muži sdělila jak číslo své platební karty, tak i PIN. Následný den sama chtěla z bankomatu vybrat peníze, a dle zůstatku na účtu zjistila, že jí „zmizelo“ čtyřicet tisíc korun.

Skutečný zaměstnanec banky nebo jiného peněžního ústavu nikdy nebude požadovat takto citlivá data sdělovat po telefonu. V případě podobných telefonátů, kde volající žádá sdělení informací k bankovnímu účtu nebo platební kartě, doporučujeme takový hovor ukončit a případně banku kontaktovat zpět zavoláním na ověřené, oficiální telefonní číslo.

8. září 2020

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

