Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Přišel, vybral si vozidlo, nasedl a odjel

Zloděj během pár minut odcizil vozidlo za bezmála milion korun.

Pražští policisté pátrají po dosud neznámém muži, který na konci července v odpoledních hodinách vstoupil do obytného domu v ulici Modenská v Praze 10 a posléze z podzemní garáže odcizil zaparkované vozidlo. Hledaný muž využil okamžiku, kdy do domu vcházela jedna z obyvatelek domu a proklouzl za ní hlavním vchodem a následně prošel stejným způsobem do podzemních garáží. Zde si vyhlédl vozidlo Audi Q3 černé barvy a dosud nezjištěným způsobem se do vozidla dostal, nasedl a nastartoval. Při odjezdu se snažil delší dobu otevřít výjezdová vrata, když se konečně otevřela, opět sedl do vozidla a odjel.

Policisté v budově zajistili kamerový záznam, na kterém je zachycený podezřelý muž v okamžiku, kdy vstupuje do domu, prochází chodbou a posléze odjíždí s vozidlem z garáží. V případě, že poznáváte muže zachyceného na kamerovém záznamu, nebo víte, kde by se mohl nacházet, prosím informace předejte operátorům tísňové linky.

Popis: Jedná se o muže ve věku kolem 30-40 let, vysokého přibližně 180 cm, světlé pleti a v obličeji má drobné strniště. Na sobě měl oblečené černé triko s dlouhým rukávem a nápisem na hrudi BOXEUR, tmavé kalhoty, černo bílé sportovní boty s červeným lemováním na podrážce. Na hlavě měl světlý klobouček a tmavé sluneční brýle.

Policisté v souvislosti s krádeží vozidla zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádež, kdy muži v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v délce až pěti let.

kpt. Eva Kropáčová

10.9.2024

