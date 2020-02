Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přišel si pro peníze za kotel

KROMĚŘÍŽSKO: Seniorku okradl o třicet jedna tisíc korun.

O třicet jedna tisíc korun přišla v pondělí čtyřiaosmdesátiletá žena z Kroměříže.

Seniorka se dopoledne vracela domů z pošty. Když odemkla vstupní dveře a vešla do vestibulu bytového domu, zaklepal na již uzavřené dveře neznámý muž. Jakmile mu stará paní otevřela, oslovil ji příjmením a chtěl po ní peníze za kotel, který si objednal její syn. Požadoval částku třicet jedna tisíc korun. Seniorka mu řekla, aby si tuto záležitost vyřídil se synem. On však tvrdil, že peníze potřebuje hned, a že synovi zavolá. Poté vytáhl telefon a předstíral, že s ním hovoří. Na základě tohoto telefonátu mu stará paní uvěřila. Šla proto do bytu, kam ji muž následoval. Když ze skříňky vytáhla peníze, vzal jí je z ruky a pak ve spěchu odešel. Seniorka po chvíli synovi zavolala a celou situaci mu popsala. Ten jí řekl, že s nikým nemluvil, žádný kotel objednaný nemá a ať zavolá na policii.

Případ nyní prověřují kroměřížští kriminalisté. Po pachateli, který se dopustil trestného činu krádež, nyní pátráme. V případě dopadení mu hrozí až dva roky vězení.

12. února 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

