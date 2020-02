Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přišel po zavíračce

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Vloupal se do restaurace.

Uherskohradišťští policisté se od včerejších brzkých ranních hodin zabývají případem vloupání do restauračního zařízení, ke kterému došlo v Jarošově.

V noci z neděle na pondělí si totiž hospodu vyhlédl zloděj. Do objektu vnikl poté, co vypáčil okno do jedné z místností. Rozbitým oknem pak vlezl dovnitř. Tam se zaměřil na zásuvky a skříňky za barem a poté vešel do druhé místnosti, kde se taktéž vydal k baru a vše za ním prohledal. Odnesl si několik desítek tisíc korun.

Vloupání zjistila uklízečka, když přišla do práce. Jakmile si odemkla hlavní dveře, uviděla u jednoho z barů pootevírané zásuvky a skříňky. To samé pak zjistila i ve druhé místnosti, kde bylo navíc rozbité okno. Ihned vše oznámila na policii.

Pachateli, který se tímto jednáním dopustil trestných činů krádež a poškození cizí věci, hrozí po dopadení až pětileté vězení. Nyní po něm pátráme.

25. února 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

